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Erzurum'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 4 yaralı

26.06.2021 15:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 4 yaralı

Erzurum'da, kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

E.B. idaresindeki 30 AAD 695 plakalı otomobil ile A.G'nin kullandığı 33 PAZ 97 plakalı kamyonet, Erzurum-Erzincan kara yolu Karaz Kavşağı'nda çarpıştı.

Devrilen kamyonet, sürüklenerek karşı şeritteki kaldırıma çarptı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan araç sürücüleri ile otomobildeki kadın polis memuru B.B. ile A.E.B'ye ilk müdahaleyi yaptı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri, güzergahta başka bir kaza yaşanmaması için güvenlik önlemi aldı.

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