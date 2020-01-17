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  4. Erzurum'da otomobil minibüse çarptı: 11 yaralı

Erzurum'da otomobil minibüse çarptı: 11 yaralı

ERZURUM HABERLERİ  | 17.01.2020 18:31 | Son Güncelleme

Erzurum'da otomobil minibüse çarptı: 11 yaralı

Erzurum'da otomobilin minibüse çarpması sonucu 11 kişi yaralandı.

Rakip Demir yönetiminde 25 LL 083 plakalı otomobil, Erzurum-Erzincan kara yolunda aynı yönde seyreden Adem Bayrak'ın kullandığı 25 M 0062 plakalı minibüse çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle minibüs, refüje çıkarak önce ışıklandırma direği, ardından da ağaçlara çarparak durabildi.

Kazada araç sürücülerinin yanı sıra minibüsteki 9 kişi yaralandı.

Yaralılar, Atatürk Üniversitesi Yakutiye Araştırma ile Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle tek yönlü trafiğe kapanan yol araçların kaldırılmasıyla tekrar ulaşıma açıldı.

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Anahtar Kelimeler:
11 Yaralı Erzurum Trafik Kazası

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