AĞRI (AA) - Erzurum'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu iki kişi yaralandı.

Mehmet Işık yönetimindeki 06 RMU 18 plakalı otomobil, Ağrı-Erzurum kara yolunun Horasan ilçesine bağlı Aktaş Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.

Yaralanan sürücü ile otomobildeki Onur Karbora, 112 Acil Servis ekiplerince Horasan Devlet Hastanesine kaldırdı.



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