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Erzurum'da "Palandöken Yaz Şenlikleri" sona erdi

ERZURUM HABERLERİ  | 23.09.2020 19:37 | Son Güncelleme

Erzurum'da "Palandöken Yaz Şenlikleri" sona erdi

Erzurum'da, ebeveyn ve çocuk kampı gibi ilk kez düzenlenen "Palandöken Yaz Şenlikleri"nin sona erdiği bildirildi.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, belediyenin iştiraklerinden Ejder Kayak Merkezleri AŞ Genel Müdürlüğünce Tekederesi Göleti kenarındaki Konaklı Mesire Alanı'nda düzenlenen şenliklerde çeşitli etkinlikler yapıldı.

Etkinlikte, tatil severler çadırlar kurup gölette kano turu yapmanın yanı sıra bisiklet turu, rafting, atlı safari, geleneksel atlı okçuluk, jet ski, dağ yürüyüşü, olta balıkçılığı ve daha birçok branşta doğa ve yeşilin tadını çıkardı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, gerçekleşen etkinliğin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri gözetilerek yapıldığını söyledi.

Gençlerin etkinliğe yoğun ilgi gösterdiğini kaydeden Sekmen, şu ifadeleri kullandı:

"Pandemi ve sosyal mesafe kuralları dikkate alınarak gerçekleştirilen etkinliğimize yoğun ilgi gösterildi. Tatil severler kano ve rafting turları, atlı cirit, olta balıkçılığı ve daha birçok branşta spor yaptı. Doğa, tabiat ve yeşilin atmosferinde gerçekleşen etkinliklerimiz kış mevsiminde de farklı kategorilerde Palandöken Kayak Merkezi'nde düzenlenecek."

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