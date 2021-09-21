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Erzurum'da patates, ayçiçeği ve mısır hasadına başlandı

21.09.2021 17:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vali Okay Memiş: - "Son 2 yıldır pandemiye ve bu sene yaşadığımız kuraklığa rağmen üretmeye devam ediyoruz. Sadece tüketen şehir değil her alanda üreten şehiriz" - Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen: - "İstiyoruz ki vatandaşımız daha çok kazansın, bu şehirde rahat etsin ve şehrine bağlansın"

Türkiye'de tarım ve hayvancılık açısından önemli kentler arasında yer alan Erzurum'da, ayçiçeği, patates ve mısır hasadına başlandı.

Erzurum Valisi Okay Memiş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, bu ürünlerin hasadının başladığı Pasinler Ovası'ndaki bir tarlada patates torbaladı, daha sonra da traktör ve biçerdövere binerek hasat yaptı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar'ın da hasat yaptığı etkinlikte üreticiler, tarıma verdikleri destekten dolayı Memiş ve Sekmen'e teşekkür etti.

Vali Memiş, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'de, Erzurum'dan daha fazla tarım ve hayvancılığa bütçe ayıran ikinci bir belediyenin bulunmadığına dikkati çekerek, Sekmen'e teşekkür etti.

Pasinler Ovası'nda kuraklığa rağmen patateste yeni bir tohum cinsinin denendiğini ve bunda da başarı olunduğunu ifade eden Memiş, "Erzurum genelinde 100 bin ton civarında patatesimiz var. Kendi ilimizde kendi ürünlerimizi üretiyoruz. Marketlerden istirhamımız, Pasinler Ovası'nda yetişen patatesleri satsınlar. Neredeyse organik özellikte çok doğal ürünler. Kaymakamlıklarımız aracılığıyla vatandaşlarımıza patates dağıtacağız. Emek veren çiftçi kardeşlerimize teşekkür ediyoruz." dedi.

Ayçiçeği hasadına ilişkin de değerlendirmede bulunan Memiş, kentin verimli topraklarında çok iyi rekoltede ayçiçeği yetiştiğini söyledi.

"Türkiye'de özellikle çerezlik ay çekirdeğinde Erzurum olarak ilk 9'dayız. Ayçiçeğinin yüzde 3,5 kadarını Erzurum olarak biz üretiyoruz." diyen Memiş, Çukurova'da ve Türkiye'nin başka bölgelerinde hasat mevsiminin sonlandığını, Erzurum'da yeni başladığını belirterek, bunun da ayrı bir kıymetinin bulunduğunu belirtti.

Henüz bozulmamış topraklarda üretimin önemini aktaran Memiş, "Son 2 yıldır pandemiye ve bu sene yaşadığımız kuraklığa rağmen üretmeye devam ediyoruz. Sadece tüketen şehir değil her alanda üreten şehiriz. Pasinler Ovası'nda sulu tarım yapılabilmesi için de gerekli adımları hızla atacağız." diye konuştu.

- "Her sektöre ayrı ayrı desteklerimiz oluyor"

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise Erzurum'un organik tarımın yapılabildiği önemli kentler arasında yer aldığını vurguladı.

Pasinler Ovası'nın hem tarihsel hem de tarım üretimdeki önemine dikkati çeken Sekmen, burada patates, yağlık ve çerezlik ayçiçeği, buğday, sebze olmak üzere çeşitli tarım ürünlerinin yetiştiğini söyledi.

Belediye olarak tarım yapan vatandaşlara ekipman desteği sağladıklarını, kentteki marketlerin yerli ürünleri satması gerektiğini belirten Sekmen, kendisinin de bu anlamda hem yerel hem de zincir marketlerle görüşme yapacağını aktardı.

Erzurum'un her alanda gelişen kent olduğunu vurgulayan Sekmen, "Büyükşehir Belediyesi olarak turizmden sanayiye, tarımdan hayvancılığa kadar büyük desteklerimiz oluyor. İstiyoruz ki vatandaşımız daha çok kazansın, bu şehirde rahat etsin ve şehrine bağlansın. Her sektöre ayrı ayrı desteklerimiz oluyor." dedi.

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