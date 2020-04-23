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Erzurum'da polislerden 23 Nisan doğumlu çocuklara yaş günü sürprizi

ERZURUM HABERLERİ  | 23.04.2020 15:08 | Son Güncelleme

Erzurum'da polislerden 23 Nisan doğumlu çocuklara yaş günü sürprizi

Erzurum'da polis ekipleri, doğum günün 23 Nisan'a denk gelen çocukların evlerine yaş pastalarla giderek hem bayramlarını hem de doğum günlerini kutladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla doğum günü 23 Nisan olan çocukların evlerine yaş pasta götürdü.

Sürpriz karşısında şaşıran çocuklar ve aileleri polis ekiplerine teşekkür etti.

Polis ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uyarak çocukların doğum gününü kapılarının önünde kutladı.

Ziyaretlerde çocukların evlerinin kapılarını da 23 Nisan dolayısıyla süslediği gözlendi.

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23 Nisan Doğum Günü Erzurum Polis Sürpriz yaş pasta

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Sabah
05:19
Öğle
12:18
İkindi
16:04
Akşam
19:08
Yatsı
20:34

Erzurum Nöbetçi Eczaneler23 Nisan Perşembe

Erdoğan Eczanesi
Palandoken
Yeni Arastırma Eczanesi
Palandoken
Yeni Dilara Eczanesi
Yakutiye
Dadaşkent Eczanesi
Aziziye
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