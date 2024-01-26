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Erzurum'da prolin değeri 1058 çıkan "geven balı" tescil yolunda

AA AA
26.01.2024 13:33 | Son Güncelleme:
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Zengin bitki örtüsüne sahip Erzurum'un yüksek rakımlı dağlarında üretilen ve prolin (balın olgunluk ve saflık seviyesi) değeri 1058 çıkan "Erzurum geven balı"nın coğrafi işaret alması için çalışma yürütülüyor.

Erzurum, mera ve yüksek rakımlı dağlarında kendine has endemik bitki türlerinin yaygın bulunması, zengin bitki florası, temiz havası ve düşük nem miktarı gibi avantajlarıyla gezgin arıcıların da tercih ettiği yerler arasında bulunuyor.

Sezonda ortalama 150 bin kovanda üretim yapan 2 bini aşkın arıcıya destek olmak için Palandöken Kaymakamlığı çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, yöreye özgü geven balının kalitesinin belirlenmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Kontrol Laboratuvarında analizler yapıldı.

Sonuçlarda prolin değeri 1058'e kadar çıkan geven balının tescili için Palandöken Kaymakamlığı koordinesinde hazırlanan ve Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) tarafından desteklenen "Yüksek Rakım Erzurum Geven Balının Markalaşması" projesi kapsamında Türk Patent ve Marka Kurumuna başvuru için tüm hazırlıklar tamamlandı.

"ERZURUM GENELİNDE GEVEN BİTKİSİ ÇOK YAYGIN"

Palandöken Kaymakamı Uğur Tutkan, AA muhabirine, kış turizmiyle ön planda olan Palandöken'in, ismiyle uluslararası sınırları aşan marka ilçe olduğunu söyledi.

Palandöken'in niteliğini artırmak için valilik, belediyeler ve kentteki kamu kurumlarının tüm imkanları seferber ettiğini anlatan Tutkan, "3 bin rakımın üzerindeki ilçemizde geven bitkisinin yaygın bulunduğu dağlarda üretilen balın prolin değeri binin üzerinde çıkınca kaymakamlığımızca KUDAKA desteğiyle tescil ve markalaştırma çalışması başlattık, projemiz de onaylandı." dedi.

Tutkan, geven balının marka ve tescilinin Palandöken'e, Erzurum'a önemli katkı ve değer sağlayacağını belirterek, bu sayede geçimini arıcılıkla sağlayanların da önemli kazanımlar elde edeceğini dile getirdi.

Kayıtlarda 2 bin yerli arıcının olduğunu ifade eden Tutkan, "Yayla ve çayırlarıyla, yüksek rakımıyla ve kış turizmiyle meşhur Erzurum'da, 2 bin yerli arıcımız ve bir o kadar da gezgin arıcımız var. Yüksek rakımda olduğumuz için Karadeniz, Güney ve Doğu illerinden gezgin arıcılar ciddi rağbet gösteriyor. Bu büyük bir lütuf. Erzurum'un coğrafyası müsait olduğu için bu işe girdik. Geven balımız Erzurum için, Palandöken için hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.

"KOVAN BAŞI 40 KİLO BAL ÜRETİYORUZ"

Eşiyle arıcılık yapan Murat Turan da 90 civarında arı kovanlarının olduğunu belirterek, "Üretim dönem dönem değişiyor, geçen yıl kovan başı yaklaşık 40 kilo ortalama bal ürettik. Bu yıl üretim biraz daha azaldı. Dumlu'daki sıra dağlar etrafında yoğunlukla geven türleri var, üretimi orada yapıyoruz. Geven ağırlıklı olduğundan dolayı balımızın kalitesi, tadı çok farklı ve tercih ediliyor." ifadelerini kullandı.

Turan, ürettikleri bal için yakında organik belgesi de alacaklarını vurguladı.

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Anahtar Kelimeler:
palandöken Erzurum proje

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