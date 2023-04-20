Erzurum'da saç sprey tüplerine gizlenmiş 5 kilo 4 gram uyuşturucu ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Erzurum-Erzincan kara yolu üzerinde uygulama yaptı.

Ekipler, durdurdukları İran plakalı bir otobüsün bagaj kısmında narkotik dedektör köpeği Eris'i de kullanarak arama yaptı.

Eris'in bazı valizlere tepki vermesi üzerine açılan çantalarda saç sprey tüplerine saklanmış 32 parça halinde 5 kilo 4 gram skunk ile 4 bin 800 TL ele geçirildi.

Gözaltına alınan İran uyruklu 8 zanlı, emniyete götürüldü.

