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Erzurum'da sağanak etkili oldu

07.07.2021 17:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum'da sağanak etkili oldu

Erzurum'da etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Kentte aniden başlayan sağanak nedeniyle bazı cadde ile sokaklarda su birikintisi oluştu.

Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, iş yerlerine, otobüs duraklarına ve çatı altlarına sığındı.

Yağışın aralıklarla etkisini sürdüreceği öngörülüyor.

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