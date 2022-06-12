Erzurum'da sağanak nedeniyle vatandaş ve sürücüler zor anlar yaşadı

Erzurum'da etkili olan şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi, su birikintilerinin oluştuğu bazı alt geçitler trafiğe kapatıldı.

Kentte aniden etkili olan şiddetli yağış nedeniyle bazı alt geçitler ile cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Sağanağa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı, sürücüler de yollarda biriken sularda güçlükle ilerledi.

Polis ekipleri, su birikintisi oluşan İstasyon Caddesi Aziziye Köprüsü alt geçidinde önlem alarak araç geçişine izin vermedi.

