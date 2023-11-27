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Erzurum'da sağlık ekipleri kış şartlarında da hastalara "Hızır gibi" yetişecek

27.11.2023 14:03 | Son Güncelleme:
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Çetin kış şartlarının yaşandığı Erzurum'daki 112 Acil Sağlık ekipleri, helikopter, snowtrack, paletli ve kara ambulansıyla kışın vakalara sorunsuz ulaşmak için hazırlıklarını tamamladı.

Kış mevsiminin uzun sürdüğü kentte görev yapan sağlık ekipleri, merkezde ve mahallelerde hastaların yardımına "Hızır gibi" yetişmek için zorlu hava koşullarında adeta zamanla yarışıyor.

Kentte 34 istasyon ve 416 personelle hizmet veren ekipler, geçen kış kardan kapanan mahalle yollarını aşıp snowtrack ile 20, paletli ambulansla ise 245 vakaya ulaştı.

Ekipler, araçların gidemediği sarp arazilerde de 590 hastaya helikopterle ulaşmayı başardı.

İl Ambulans Başhekimi Dr. Oğuzhan Aygün, gazetecilere, kış mevsiminde sıkıntı yaşanmaması için hazırlıkları tamamladıklarını söyledi.

Birçok araçla hastaların hizmetinde olduklarını belirten Aygün, "3 snowtrack, 5 kar üstü paletli araç, 68 standart donanımlı kara üstü ambulans ve 1 obez, 1 adet dört sedyeli ambulans olmak üzere 78 ambulansımızla vatandaşlarımıza kış aylarında hizmet etmeye hazırız." dedi.

PALETLİ ARACIN ULAŞAMADIĞI YERLERDE DEVREYE AMBULANS HELİKOPTER GİRİYOR

Aygün, hastalara en kısa sürede ulaşmaya çalıştıklarını ifade ederek, "Vatandaşa hizmet için bekliyoruz. Memleketimizde sarp araziler var. Bakanlığımızın talimatı ve kurallarına göre 30 dakika içinde vakalara ulaşmak mecburiyetindeyiz. Bu oran ilimizde yüzde 85. Bu oranı daha da yukarıya taşımak için çalışmalarımız devam ediyor. Helikopter ambulansla özellikle kış aylarında mezralarda kalan vatandaşlarımıza hava şartları elverdiğinde en kısa sürede ulaşmaya gayret ediyoruz." diye konuştu.

Geçen yıl ulaşılan vakalar hakkında bilgi veren Aygün, şunları kaydetti:

"Geçen yıl snowtrackla 20, kar üstü paletli araçlarımızla ise 245 vakaya ulaştık. Bu sene daha iyisini yapmaya çalışacağız. Sarp arazilerde paletli aracın ulaşamadığı vakalar oluyor. Helikopter ambulans, bu anlamda bize çok yardımcı oluyor. Onun dışında şehir içinde 10 dakikada vakalara ulaşma oranımız yüzde 98. 112 Acil Çağrı Merkezi, İçişleri Bakanlığına taşındıktan sonra önceki senelere göre ihbarlarda azalma oldu. Bunun nedeni ön çağrılar olması. Çünkü ön çağrı, vakaları eleyip asıl vakaları bize veriyor. Geçen sene 220 bin çağrı aldık, 73 bin vaka yaptık. Şu anda 112 Acil Çağrı Merkezi sayesinde asılsız ihbar oranı bayağı inmiş durumda. Bize ulaşan vakaların yüzde 99'u doğru vakalar. Dakikalarla yarıştığımız için bu hem hasta hem de bizim için çok önemli."

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