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Erzurum'da sağlık müdürlüklerindeki "zimmet" davasında karar verildi

18.02.2022 15:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeniden yargılanan 7 sanıktan 6'sı hapis cezasına çarptırıldı, biri beraat etti

Erzurum'da, İl Sağlık Müdürlüğü ve Halk Sağlığı Müdürlüğünde evrakta usulsüzlük yaparak 4 milyon 394 bin 791 liralık haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 7 sanıktan 6'sı yeniden yargılandıkları davada hapis cezalarına çarptırıldı.

Erzurum 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuksuz sanık Yusuf T. ile taraf avukatları salonda hazır bulundu. Tutuklu Adem K, Fatih O. ve İsrafil A'nın cezaevi, tutuksuz Abdusselam A'nın ise bulunduğu ildeki mahkemeden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldığı duruşmaya, tutuksuz sanıklar Ahmet A. ile Orhan P. ise katılmadı.

Cumhuriyet savcının önceki duruşmadaki mütalaasını tekrar ettiği duruşmada, avukatların mütalaaya ilişkin beyanları alındı.

Sanık Adem K, savunmasında, böyle bir suçtan dolayı mahkemede olmaktan pişman olduğunu dile getirdi.

Adem K, "Kurumumdan ve devletimden özür diliyorum." dedi.

Sanık Fatih O. ise takdirin yüce mahkemede olduğunu belirtti.

İsrafil A. ise yaptığı işlerden dolayı çok pişman olduğunu, imkan verilir tahliye edilirse parayı ödeyeceğini söyledi.

Diğer sanıklar da beraat taleplerini iletti.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti İsrafil A'ya "zimmet" suçundan 12 yıl 6 ay, "resmi belgede sahtecilik"ten 7 yıl 6 ay, Adem K'ye "zimmet" suçundan 10 yıl, "resmi belgede sahtecilik"ten 5 yıl 6 ay 20 gün, Yusut T'ye "zimmet" suçundan 3 yıl 20 gün, "resmi belgede sahtecilik"ten 3 yıl 10 ay 20 gün, Orhan P'ye "zimmet" suçundan 4 yıl 5 ay 10 gün, "resmi belgede sahtecilik" suçundan ise 4 yıl 5 ay 10 gün, Ahmet A'ya "zimmet" suçundan 4 yıl 3 ay 10 gün, "resmi belgede sahtecilik" suçundan 4 yıl 5 ay 10 gün, Fatih O'ya "resmi belgede sahtecilik" suçundan 4 yıl 5 ay 10 gün, "kamu kurumlarını zincirleme şekilde dolandırıcılık"tan da 13 yıl 2 ay hapis cezası ve 503 bin lira adli para cezası verdi.

Sanık Abdusselam A'nın ise "zimmet" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından beraatine karar veren heyet ayrıca tutukluların mevut halinin devamını kararlaştırdı.

- Davanın geçmişi

Erzurum 1. Ağır Ceza Mahkemesi, İl Sağlık Müdürlüğü ve Halk Sağlığı Müdürlüğünde evrakta usulsüzlük yaparak 4 milyon 394 bin 791 liralık haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 7 sanıktan İsrafil A'yı "zimmet" suçundan 18 yıl 9 ay, Adem K'yi 15 yıl, Fatih O'yu 13 yıl 4 ay, kamu zararını kovuşturma başlamadan önce etkin pişmanlık göstererek gideren Yusuf T'yi 4 yıl 7 ay, kamu zararını gideren Orhan P. ile Ahmet A'yı 6 yıl 8 ay, suça iştirak eden ve kurum zararını gideren Abdusselam A'yı da 2 yıl 7 ay 6 gün hapse çarptırmıştı.

"Resmi belgede sahtecilik" suçundan İsrafil A'yı 7 yıl 6 ay, Adem K'yi 5 yıl 6 ay 20 gün, Ahmet A, Orhan P. ve Fatih O'yu 4 yıl 5 ay 10 gün, Yusuf T'yi 3 yıl 10 ay 20 gün hapse çarptıran mahkeme, Abdusselam A'nın da beraatine karar vermişti.

Cumhuriyet savcısı ve taraf avukatlarının karara itirazı üzerine dosyayı inceleyen Bölge Adliye Mahkemesi 7. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını esastan bozmuştu.

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