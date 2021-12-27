Erzurum'da şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Erzurum'un Tekman ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Y. A idaresindeki 34 DCR 249 plakalı otomobil, ilçenin Çevirme Mahallesi Taşlıbağ mezrası kırsalında kontrolden çıkarak yaklaşık 10 metre yükseklikten şarampole devrildi.

Kazada otomobilde bulunan O.A, hayatını kaybetti, hafif yaralanan sürücü Y.A. ise olay yerinde çağrılan ambulansla Tekman Şehit Piyade Çavuş Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz