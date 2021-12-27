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Erzurum'da şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

27.12.2021 23:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum'da şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Erzurum'un Tekman ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Y. A idaresindeki 34 DCR 249 plakalı otomobil, ilçenin Çevirme Mahallesi Taşlıbağ mezrası kırsalında kontrolden çıkarak yaklaşık 10 metre yükseklikten şarampole devrildi.

Kazada otomobilde bulunan O.A, hayatını kaybetti, hafif yaralanan sürücü Y.A. ise olay yerinde çağrılan ambulansla Tekman Şehit Piyade Çavuş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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