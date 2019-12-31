YURTHABER
  4. Erzurum'da şikayet üzerine barınağa götürülen köpekler Belediye Başkanı'nın desteğiyle yuvalarına döndü

Erzurum'da şikayet üzerine barınağa götürülen köpekler Belediye Başkanı'nın desteğiyle yuvalarına döndü

ERZURUM HABERLERİ  | 31.12.2019 18:06 | Son Güncelleme

Erzurum'da şikayet üzerine barınağa götürülen köpekler Belediye Başkanı'nın desteğiyle yuvalarına döndü

Erzurum'da bir anaokulunun yöneticilerince sahiplenilen ve komşularının şikayeti üzerine belediye ekiplerince barınağa götürülen köpekler, öğrenci ve öğretmenlerin girişimleri ve Aziziye Belediye Başkanı Muhammet Cevdet Orhan'ın desteğiyle okulun önüne bırakıldı.

Aziziye ilçesi Saltuklu Mahallesi'nde 3-6 yaş arası çocuklara İngilizce eğitim veren anaokulunun yöneticileri, Milli Eğitim Bakanlığının başlattığı hayvan sahiplenme uygulaması kapsamında iki köpek aldı.

Okulun önünde kurdukları barınakta köpeklere bakan öğretmen ve öğrencilerin biberonla büyüttükleri köpekler 2 yaşına geldi.

Söz konusu okula yakın binaya taşınan komşunun şikayeti üzerine zabıta ekiplerince hayvan barınağına götürülen köpekler, Aziziye Belediye Başkanı Orhan'ın desteğiyle eski yuvalarına döndü.

Anaokulu kurucularından İsmail Hakkı Günaydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocuklara hayvan sevgisi aşılamak için köpek sahiplendiklerini söyledi.

Köpeklerin bütün bakımlarının tam olduğunu belirten Günaydın, "Geçen yıl Milli Eğitim Bakanlığının yaptığı uygulama dikkatimizi çekti ve Erzurum Büyükşehir Belediyesinden iki köpek sahiplendik. Bu köpeklerini kimlikleri aşıları her şeyi tam." dedi.

Günaydın, komşularının şikayeti üzerine köpeklerin bir süreliğine kendilerinden alındığını ifade ederek, "15-20 gün önce taşınan komşumuz köpekler havlıyor, saldırıyor diye CİMER'e şikayet etti, keşke bize gelip söyleseydi. CİMER de ilgili kurumlara durumu iletmiş ve talimat doğrultusunda ekipler gelip köpekleri alıyor. Bu olay haber olunca Aziziye Belediye Başkanımız köpekleri çocukların büyüttüğünü biliyordu. Bu yüzden harekete geçti ve köpeklerin iadesi için girişimde bulundu. Hassas davranışı nedeniyle kendisine teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Yeni yıla kar banyosu yaparak girdi Yeni yıla kar banyosu yaparak girdi
Kayakta Özel Bilge Koleji damgasıKayakta Özel Bilge Koleji damgası
Türkiye’nin stratejik ve jeopolitik konumu Atatürk Üniversitesi’nde konuşulduTürkiye’nin stratejik ve jeopolitik konumu Atatürk Üniversitesi’nde konuşuldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
barınak Erzurum Köpek

En Çok Okunan Yerel Haberler

'Seferler iptal oldu' iddiasına İGA'dan açıklama!

'Seferler iptal oldu' iddiasına İGA'dan açıklama!

Bir ilde daha Batı Nil Virüsü alarmı! Vatandaşlar uyarıldı

Bir ilde daha Batı Nil Virüsü alarmı! Vatandaşlar uyarıldı

Türkiye bu cinayetleri konuşuyor! İlk ifadesi ortaya çıktı

Türkiye bu cinayetleri konuşuyor! İlk ifadesi ortaya çıktı

Konyaspor Kulübünden Aykut Kocaman'a destek açıklaması:

Konyaspor Kulübünden Aykut Kocaman'a destek açıklaması:

Başkan Alim Işık: "Yeni yılda daha çok hizmet yapacağız"

Başkan Alim Işık: "Yeni yılda daha çok hizmet yapacağız"

1 senede 4 ton topladılar!

1 senede 4 ton topladılar!

Erzurum Namaz Vakitleri 1 Ocak Çarşamba

İmsak
05:59
Sabah
07:29
Öğle
12:23
İkindi
14:46
Akşam
17:07
Yatsı
18:31

Erzurum Nöbetçi Eczaneler 1 Ocak Çarşamba

Şeker Eczanesi
Palandoken
Çınar Eczanesi
Yakutiye
Gürcükapı Eczanesi
Yakutiye
Yağmur Eczanesi
Aziziye
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Diyette psikoloji önemli

Diyette psikoloji önemli

Yeni nesil reklamcılıkta 4 maddeye dikkat

Yeni nesil reklamcılıkta 4 maddeye dikkat

Doğu'ya kış bir anda geldi!

Doğu'ya kış bir anda geldi!

Burun estetiğinde yeni trendler ve selfie modası

Burun estetiğinde yeni trendler ve selfie modası

Faça-jilet izleri nasıl geçer?

Faça-jilet izleri nasıl geçer?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.