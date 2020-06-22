YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Erzurum'da silahlı kavga: 1 ölü, 6 yaralı

Erzurum'da silahlı kavga: 1 ölü, 6 yaralı

ERZURUM HABERLERİ  | 22.06.2020 00:46 | Son Güncelleme

Erzurum'da silahlı kavga: 1 ölü, 6 yaralı

Erzurum'da husumetli iki aile arasında mahallede çıkan ve bir hastanenin acil servisi önünde devam eden silahlı kavgada, 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Yakutiye ilçesi Endüstri Caddesi Aşağı Sanayi Mahallesi'nde, aralarında önceden husumet bulunduğu iddia edilen iki aile arasında henüz bilinmeyen sebeple tartışma çıktı.

Tartışmanın sopalı ve silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine taraflardan yaralanan bazı kişiler, Palandöken Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Husumetli iki aile üyelerinin söz konusu hastanenin acil servisi önünde bir araya gelmesiyle mahallede başlayan silahlı kavga burada devam etti.

Kavga, polis ekiplerinin müdahalesiyle güçlükle yatıştırıldı. Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ağa Oymak hayatını kaybetti. Kavgada yaralanan 6 kişi de kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

Palandöken Hastanesi girişinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri, hastaneye gelen acil hastaları da kentteki başka hastanelere yönlendirdi.

Ekipler, çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

Husumetli iki aile arasında yaklaşık 2 yıl önce kız kaçırma meselesi yüzünden silahlı kavga çıkmış, kavgada 2'si polis,15 kişi yaralanmıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
1 dakika 22 saniye yetti! Türkiye'den de görüldü 1 dakika 22 saniye yetti! Türkiye'den de görüldü
Öğrenciler sömestr tatilinin keyfini burada çıkaracakÖğrenciler sömestr tatilinin keyfini burada çıkaracak

En Çok Okunan Yerel Haberler

Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kaza

Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kaza

Muharrem Balat’ın abla acısı

Muharrem Balat’ın abla acısı

Hasan Ali Kilci vefat etti

Hasan Ali Kilci vefat etti

Vali Kaldırım Sakarya’ya gelir gelmez önünde yaşanan kazaya müdahale etti

Vali Kaldırım Sakarya’ya gelir gelmez önünde yaşanan kazaya müdahale etti

Yeşilyurt’ta en iyi kiraz ve bahçesi ödülleri sahiplerini buldu

Yeşilyurt’ta en iyi kiraz ve bahçesi ödülleri sahiplerini buldu

Kağızman’da iki aile arasındaki husumet son buldu

Kağızman’da iki aile arasındaki husumet son buldu

Erzurum Namaz Vakitleri 22 Haziran Pazartesi

İmsak
02:44
Sabah
04:40
Öğle
12:22
İkindi
16:19
Akşam
19:54
Yatsı
21:41

Erzurum Nöbetçi Eczaneler22 Haziran Pazartesi

Engin Eczanesi
Palandoken
Kardelen Eczanesi
Yakutiye
Yılmaz Eczanesi
Palandoken
Yayla Eczanesi
Aziziye
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Büyükşehir’den Erzurum’a yeni ulaşım ağı

Büyükşehir’den Erzurum’a yeni ulaşım ağı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Sülünkaya’da Köy Şenliği Coşkusu

Sülünkaya’da Köy Şenliği Coşkusu

Koşapınar’da Festival Coşkusu

Koşapınar’da Festival Coşkusu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.