YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Erzurum'da silahlı kavgada iki kardeşten biri öldü diğeri ağır yaralandı

Erzurum'da silahlı kavgada iki kardeşten biri öldü diğeri ağır yaralandı

21.04.2022 15:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum'da silahlı kavgada iki kardeşten biri öldü diğeri ağır yaralandı

Erzurum'da çıkan silahlı kavgada yaralanan iki kardeşten biri öldü, diğeri ağır yaralandı.

Abdurrahman Gazi Mahallesi Gazi Sokak'ta İ.A. ile Serdar. Y. ve kardeşi Soner Y. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

İ.A. tabancayla iki kardeşi vurduktan sonra olay yerinden uzaklaştı.

Kurşunların isabet etmesiyle ağır yaralanan Soner Y. Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine, Serdar Y. ise Erzurum Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Soner Y. hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı, Serdar Y'nin ise hayati tehlikesi sürüyor.

Şüpheli İ.A. ise polis ekiplerince bir süre sonra yakalandı.

Öte yandan olay yerinde görülen şüpheli bir araç da polis ekiplerince incelendi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ramazanda "düzenli uyku" beslenmek kadar önem taşıyorRamazanda "düzenli uyku" beslenmek kadar önem taşıyor
Ankara'da Prof. Dr. Aydın Acar'ın darbedilmesine yönelik soruşturma tamamlandıAnkara'da Prof. Dr. Aydın Acar'ın darbedilmesine yönelik soruşturma tamamlandı
Kovid-19 salgınında vaka sayısı düşmeye devam ediyorKovid-19 salgınında vaka sayısı düşmeye devam ediyor
Anahtar Kelimeler:
Erzurum

Erzurum Namaz Vakitleri 23 Nisan Cumartesi

İmsak
03:47
Sabah
05:19
Öğle
12:18
İkindi
16:04
Akşam
19:07
Yatsı
20:34

Erzurum Nöbetçi Eczaneler23 Nisan Cumartesi

Uzun Eczanesi
Palandoken
Engin Eczanesi
Palandoken
Fatih Eczanesi
Yakutiye
Saltuklu Eczanesi
Aziziye
Tümünü Göster
Erzurum ECZANELER
Erzurum ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Bilmece gibi! Cesedin karnındaki dövmenin gizemi çözülemiyor

Bilmece gibi! Cesedin karnındaki dövmenin gizemi çözülemiyor

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Arabanızın havasına hava katabileceğiniz mutlaka almanız gereken ürünler

Arabanızın havasına hava katabileceğiniz mutlaka almanız gereken ürünler

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Rus televizyonundan NATO’yu tehdit etti! “Yeni bir aşamaya...”

Rus televizyonundan NATO’yu tehdit etti! “Yeni bir aşamaya...”

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.