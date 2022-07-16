YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Erzurum'da silahlı saldırıya uğrayan aileden biri çocuk 2 kişi öldü

Erzurum'da silahlı saldırıya uğrayan aileden biri çocuk 2 kişi öldü

16.07.2022 14:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı

Erzurum'da silahlı saldırıya uğrayan aileden biri çocuk 2 kişi öldü

Erzurum'un Tekman ilçesinde evlerinin önünde silahlı saldırıya uğrayan aileden 1'i çocuk 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Aşağıhanbeyi Mahallesi'ndeki evlerinin önünde bir aileye, husumetlileri tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda kurşun isabet eden 6 yaşındaki E.E. ile 80 yaşındaki dedesi İ.E, hayatını kaybetti, 37 yaşındaki K.E ise yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralı K.E, ambulansla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olaya karıştığı iddia edilen 6 şüpheli gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Erzurum'da vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla 15 Temmuz şehitlerini andıErzurum'da vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla 15 Temmuz şehitlerini andı
15 Temmuz şehitlerinin isimleri, EXPO 2023 alanındaki hatıra ormanında yaşatılacak15 Temmuz şehitlerinin isimleri, EXPO 2023 alanındaki hatıra ormanında yaşatılacak
Samsun'da 4 aracın karıştığı trafik kazasında 7 kişi yaralandıSamsun'da 4 aracın karıştığı trafik kazasında 7 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Erzurum ölü saldırı yaralı

Erzurum Namaz Vakitleri 16 Temmuz Cumartesi

İmsak
03:03
Sabah
04:53
Öğle
12:26
İkindi
16:22
Akşam
19:49
Yatsı
21:31

Erzurum Nöbetçi Eczaneler16 Temmuz Cumartesi

Selimiye Eczanesi
Palandoken
Saraybosna Eczanesi
Yakutiye
Hayat Eczanesi
Yakutiye
Buğrahan Eczanesi
Aziziye
Tümünü Göster
Erzurum ECZANELER
Erzurum ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Yasak aşkı öğrenince dehşet saçtı! Kilidi açmak için...

Yasak aşkı öğrenince dehşet saçtı! Kilidi açmak için...

İğrenç olay! Masöz müşterilerini taciz edip filme aldı

İğrenç olay! Masöz müşterilerini taciz edip filme aldı

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Gelin ve damadın seksi dansına kayınvalidenin tepkisi olay oldu

Gelin ve damadın seksi dansına kayınvalidenin tepkisi olay oldu

Dünya üzerindeki cehennem! Nam salmış hapishane tüyler ürpertti

Dünya üzerindeki cehennem! Nam salmış hapishane tüyler ürpertti

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.