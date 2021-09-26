Erzurum'da soğuk hava nedeniyle dere buz tuttu

Erzurum'un Oltu ilçesinde etkili olan soğuk hava nedeniyle Karadağ Yaylası'ndaki dere buz tuttu.
İlçede etkili olan soğuk hava, Özdere Mahallesine bağlı 3 bin rakımlı yayladaki derenin yüzeyinin buz tutmasına neden oldu.
Bu yıl kışın erken geldiğini söyleyen vatandaşlar, daha önce eylül ayında don olayına denk gelmediklerini söyledi.
Yaylada hayvanlarını otlatan Mustafa Koçak ise hayvanların bu durumdan olumsuz etkilendiğini söyledi.
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