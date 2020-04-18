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Erzurum'da sokağa çıkma yasağını ihlal eden 6 kişiye ceza

ERZURUM HABERLERİ  | 18.04.2020 18:50 | Son Güncelleme

Erzurum'da sokağa çıkma yasağını ihlal eden 6 kişiye ceza

Erzurum'un Oltu ilçesinde sokağa çıkma yasağını ihlal eden 6 kişiye toplam 18 bin 900 lira ceza verildi.

İçişleri Bakanlığının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde 2 gün süreyle sokağa çıkma kısıtlaması getirmesi nedeniyle Erzurum'da da cadde ve sokaklar boşaldı.

İlçede uygulama yapan Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dışardaki 2 kişi ile Obayayla Mahallesi'nde piknik yapan 4 kişiye toplam 18 bin 900 idari para cezası kesti.

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Anahtar Kelimeler:
Erzurum Oltu sokağa çıkma kısıtlaması

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