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Erzurum'da sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere ceza

ERZURUM HABERLERİ  | 11.04.2020 17:02 | Son Güncelleme

Erzurum'da sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere ceza

Erzurum'un Oltu ilçesinde sokağa çıkma yasağını ihlal eden iki kişi ile dışarı çıkması kısıtlanan ve kaza yapınca kendini ele veren 68 yaşındaki sürücüye, toplam 9 bin 450 lira idari para cezası uygulandı.

İçişleri Bakanlığının 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde iki gün sokağa çıkma yasağı getirmesinin ardından Erzurum'da cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulama yapan Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ünlükaya Mahallesi'nde iki kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiğini belirledi.

Jandarma ekiplerince yapılan incelemede, keyfi olarak sokağa çıkma yasağını ihlal eden iki kişiye toplam 6 bin 300 lira idari para cezası uyguladı.

- Sokağa çıkması kısıtlanan kişi kaza yapınca kendini ele verdi

Ayrıca Gökçedere Mahallesi yakınlarında hasarlı trafik kazası ihbarı alan Jandarma ekipleri, olay yerine gitti.

Burada yapılan çalışmada, ekipler sürücünün 68 yaşında olduğunu ve sokağa çıkma yasağını ihlal ettiğini tespit etti.

Sürücüye de 3 bin 150 lira idari para cezası uygulandı.

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Erzurum Oltu Sokağa çıkma yasağı

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