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Erzurum'da son bir ayda uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 42 şüpheliden 13'ü tutuklandı

13.09.2021 11:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum'da son bir ayda uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 42 şüpheliden 13'ü tutuklandı

Erzurum'da "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcıları başta olmak üzere uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 42 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince son bir ayda şehir içinde uyuşturucu madde satışı yapan sokak satıcıları ile uyuşturucu madde kullanan kişilerin yanı sıra Erzurum-Erzincan kara yolundaki polis kontrol noktasında yurdun batısındaki illere uyuşturucu nakli yapan zanlılara yönelik Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmalar sonucu 26 operasyon gerçekleştirildi.

Şüphelilerin üzerlerinde ve belirlenen adreslerdeki aramalarda 7 kilo 250 gram eroin, 2 kilo 93 gram esrar, 228 gram sentetik kannabinoid ve 632 gram metanfetamin maddeleri ile birer hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve ruhsatsız av tüfeği ile 95 mermi ele geçirildi.

Operasyonlarda, bu olaylara ilişkin yakalanan 42 zanlıdan 13'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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