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Erzurum'da sporcuların donan doğal şelalelere tırmanışı nefes kesti

08.02.2022 10:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Valilik öncülüğünde 7 ülkeden 16 profesyonel dağcının katılımıyla düzenlenen etkinlikte sporcular, donan 13 doğal şelaleye birbirinden zorlu tırmanışlar yaptı

Erzurum'da bu yıl 8'incisi düzenlenen "Uluslararası Emrah Özbay Buz ve Kaya Tırmanışı" kapsamında kente gelen sporcular, metrelerce yükseklikteki buzla kaplı doğal şelalelere tırmandı.

Valilik öncülüğünde 7 ülkeden 16 profesyonel dağcının katılımıyla düzenlenen etkinlik kapsamında Tortum ve Uzundere ilçelerine giden sporcular, buralardaki donan 13 doğal şelaleye birbirinden zorlu tırmanışlar yaptı.

Bir hafta süren etkinlikte sporcuların özel ekipmanlarla metrelerce yükseklikteki donmuş şelalelere tırmanışı nefes kesti.

Vali Okay Memiş, Tortum ilçesinin Demirciler Mahallesi'ndeki tırmanışları izledikten sonra yaptığı açıklamada, dünyanın önde gelen dağcılarını kentte ağırlamanın mutluluğunu yaşadıklarını aktardı.

Organizasyonun dünya çapında önem taşıdığını ifade eden Memiş, şöyle konuştu:

"Bu sene 8'incisini düzenlediğimiz Uluslararası Emrah Özbay Buz Tırmanışı dolayısıyla bir arada bulunuyoruz. Muhteşem bir doğadayız, yazın şelale olarak akan suyun donmuş halini görüyoruz. Rusya'dan, Azerbaycan'dan, Kırgızistan gibi farklı ülkelerden gelen ve dünyanın tanıdığı buz tırmanışı yapan sporcuları Erzurum'da ağırlıyoruz. Bu tür etkinlikler aslında doğanın bir parçası olmamızı özetleyen faaliyetlerdir. Biz insanlar doğaya ve çevreye saygılı olmak zorundayız. Ancak üzülerek belirtmek isterim ki ekstrem sporlar dünyada çok tercih edilen spor türü değil. Bizler doğamızı seviyor ve sahip çıkıyoruz. Bizim için önemli bir organizasyon oldu. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum."

Tırmanışların yapıldığı bölgelerde jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemi alırken, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) hazır bekledi.

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