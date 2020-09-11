Erzurum'da "Tarım ve Teknoloji Politikalarının Dış Politikaya Etkisi" programı düzenlendi

AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mücahit Yanılmaz, "Suriye'deki Barış Harekatı'nda hiçbir devlet Türkiye'nin başarılı olacağına inanmıyordu çünkü onlara göre silahlı gücümüz yetmezdi. Ancak Türkiye dünyaya ilk defa savaş operasyonu nasıl yapılır gösterdi." dedi.

Yanılmaz, Erzurum Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle başlatılan lise, üniversite ve lisans üstü öğrencilerine yönelik eğitim ve kariyer programı olan Erzurum Diploması Akademisinin 5'inci yıl programına katıldı.

Belediyenin meclis salonunda düzenlenen "Tarım ve Teknoloji Politikalarının Dış Politikaya Etkisi" konulu programda, akademinin danışmanlığını yapan Uluslararası Rabia Platformu Başkanı Cihangir İşbilir, program hakkında bilgi verdi.

Bilgilendirmenin ardından konuşan Mücahit Yanılmaz, teknolojinin ülkeler için önemli bir güç olduğunu söyledi.

Doğu ve Güneydoğu'da teröristlere yönelik sürdürülen operasyonlarda önemli kazanımlar elde edildiğini belirten Yanılmaz, "Biz İHA'ları yapana kadar İsrail'den aldığımız İHA'larla teröre karşı bilgi topluyorduk. O İHA'lar bilgiyi tespit ettiğinde önce İsrail'e bildiriyor oradan süzgeçten geçince bizim bilmemiz gerekenleri bize bildiriyorlardı. Ondan sonra da çıkıp sözde terör örgütlerinin bulunduğu yerleri bombalıyorduk ancak orada terörist yoktu. İsrail onlara haber veriyordu bize de diyordu ki falanca yerde terörist var gidin bombalayın." diye konuştu.