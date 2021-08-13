Erzurum'da taşkında zarar gören dere istinat ve su durdurma duvarları onarılıyor

Erzurum Devlet Su İşleri (DSİ) 8. Bölge Müdürlüğü ekipleri, İspir, Şenkaya ve Uzundere ilçelerinde etkili olan sağanak nedeniyle oluşan taşkında zarar gören "dere istinat" ve "su durdurma" duvarlarında onarım çalışması başlattı.

Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, ekipler, iş makineleriyle ilçelerde taşkın sonrası meydana gelen zararları onarmak için sahada çalışma yürütüyor.

DSİ Bölge Müdürü Emrah Köleoğlu, taşkın nedeniyle zarar gören mahallelere giderek incelemelerde bulundu.

Ekipler, iş makineleriyle Uzundere ilçesine bağlı Kirazlı, Sapaca, Altınçanak, Ulubağ ve Kirazlı ile Şenkaya'nın Yoğurtçular mahallelerindeki derelerde taşkınla birlikte ortaya çıkan malzemeleri toplanıp temizliyor.

İspir ilçesinde ise ekipler, bir hafta önce meydana gelen selin ardından dere temizliği ve sedde adı verilen dere üzerindeki su durdurma duvarlarının yapım çalışmalarını yürütüyor.

