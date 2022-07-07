Erzurum'da tatil süresince 224 personelle dron destekli trafik denetimi yapılacak

Erzurum'da vatandaşların Kurban Bayramı tatili süresince seyahatlerini daha güvenli yapmaları ve trafik kazalarının önüne geçilmesi amacıyla 224 personelle dronlu trafik denetimi yapılacak.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kurban Bayramı ve 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla halkın can ve mal güvenliğinin sağlanmasıyla vatandaşların bu süreci huzur ve güven içinde geçirebilmeleri için trafik tedbirleri arttırıldı.

Bu kapsamda kent genelinde bayramdan 18 Temmuz'a kadar 60 trafik ekibi 2 motosikletli Şahin ekibi, 5 hız tespit radar aracı, 1 dron olmak üzere 68 araç ve 224 personel görev yapacak.

Özellikle kaza riski yüksek olan Çat, Ilıca, Tortum, Aşkale, havalimanı, Oltu, Horasan, Pasinler yolları başta olmak üzere kara yollarında 5 radar aracıyla gece ve gündüz 24 saat esasına göre hız denetimleri yapılacak.

Denetimlerde, kural ihlali yapan sürücülere ceza kesilecek.

