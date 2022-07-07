YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Erzurum'da tatil süresince 224 personelle dron destekli trafik denetimi yapılacak

Erzurum'da tatil süresince 224 personelle dron destekli trafik denetimi yapılacak

07.07.2022 17:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum'da tatil süresince 224 personelle dron destekli trafik denetimi yapılacak

Erzurum'da vatandaşların Kurban Bayramı tatili süresince seyahatlerini daha güvenli yapmaları ve trafik kazalarının önüne geçilmesi amacıyla 224 personelle dronlu trafik denetimi yapılacak.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kurban Bayramı ve 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla halkın can ve mal güvenliğinin sağlanmasıyla vatandaşların bu süreci huzur ve güven içinde geçirebilmeleri için trafik tedbirleri arttırıldı.

Bu kapsamda kent genelinde bayramdan 18 Temmuz'a kadar 60 trafik ekibi 2 motosikletli Şahin ekibi, 5 hız tespit radar aracı, 1 dron olmak üzere 68 araç ve 224 personel görev yapacak.

Özellikle kaza riski yüksek olan Çat, Ilıca, Tortum, Aşkale, havalimanı, Oltu, Horasan, Pasinler yolları başta olmak üzere kara yollarında 5 radar aracıyla gece ve gündüz 24 saat esasına göre hız denetimleri yapılacak.

Denetimlerde, kural ihlali yapan sürücülere ceza kesilecek.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Atatürk Üniversitesi Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı TÜRKAK tarafından akredite edildiAtatürk Üniversitesi Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı TÜRKAK tarafından akredite edildi
Kahramanmaraş'ta kavgada atılan şişenin göze isabet etmesi kameraya yansıdıKahramanmaraş'ta kavgada atılan şişenin göze isabet etmesi kameraya yansıdı
GÜNCELLEME 2 - Konya'da hastanede silahlı saldırıya uğrayan doktor ve saldırgan öldüGÜNCELLEME 2 - Konya'da hastanede silahlı saldırıya uğrayan doktor ve saldırgan öldü
Anahtar Kelimeler:
Erzurum trafik polisi

Erzurum Namaz Vakitleri 7 Temmuz Perşembe

İmsak
02:53
Sabah
04:46
Öğle
12:25
İkindi
16:22
Akşam
19:53
Yatsı
21:38

Erzurum Nöbetçi Eczaneler 7 Temmuz Perşembe

- Eczanesi
- Eczanesi
- Eczanesi
- Eczanesi
Tümünü Göster
Erzurum ECZANELER
Erzurum ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Derin göğüs dekoltesine yorum yağdı! “Ben farklı bir kızım”

Derin göğüs dekoltesine yorum yağdı! “Ben farklı bir kızım”

O kadar hızlı kilo vereceksiniz ki... Metabolizma nasıl hızlandırılır?

O kadar hızlı kilo vereceksiniz ki... Metabolizma nasıl hızlandırılır?

Tatilinizden aldığınız keyfi maksimum hâle getirecek ürün önerileri

Tatilinizden aldığınız keyfi maksimum hâle getirecek ürün önerileri

Kimse terlikten görünen siyah ayak tırnağı istemez!

Kimse terlikten görünen siyah ayak tırnağı istemez!

“Kalçam düz olduğu Brezilyalı sayılmadım”

“Kalçam düz olduğu Brezilyalı sayılmadım”

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.