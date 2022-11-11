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Erzurum'da tedavisi tamamlanan dağ keçileri ve kuşlar doğaya bırakıldı

11.11.2022 09:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Erzurum Bölge Müdürlüğünce tedavileri tamamlanan yaban hayvanları doğaya salındı.

DKMP görevlilerince yaralı ve bitkin halde bulunan iki dağ keçisi, çayır delicesi ile iki kızıl şahinin tedavileri tamamlandı.

Özel kafeslerde Tortum ilçesindeki kırsal alana getirilen yaban hayvanları, Vali Okay Memiş, Tortum Kaymakamı Fatih Bayram ve Tortum Belediye Başkanı Muammer Yiğider'in katılımıyla doğal ortamlarına bırakıldı.

Dağ keçilerinin salınması sırasında kafesinden çıkan keçinin, Valilikte görevli fotoğrafçının üzerine doğru sıçraması çevredekileri gülümsetti.

Taktığı eldivenle yırtıcı kuşu doğaya salan Vali Memiş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çevreye duyarlılığın öneminden bahsetti.

DKMP'nin önemli bir görev üstlendiğini ifade eden Memiş, şunları kaydetti:

"Erzurum DKMP Bölge Müdürlüğümüzce tedavileri tamamlanan iki dağ keçisi, şahin ve delice denilen yırtıcı kuşlar familyasında olan muhteşem hayvanların tedavilerini gerçekleştirdik ve onları doğaya saldık. Emeği geçen tüm arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Bizler bu çevrede hayvanlarla, bitkiler ve diğer varlıklarla beraber bir bütünüz. Sadece kendimizi düşünerek değil, diğer canlıları ve yabani hayvanlar ile doğanın diğer bütün unsurlarını da gözeterek bu dünyada yaşamamız gerekiyor. "

Vali Memiş, çevreyi önemseyip koruyan bir yapı içerisinde olduklarını belirtti.

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