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Erzurum'da teröristleri evinde barındırdığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı

19.05.2022 14:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum'da teröristleri evinde barındırdığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı

Erzurum'un Karayazı ilçesinde teröristleri evinde barındırdığı ve kırsal alana eleman gönderdiği öne sürülen kişi, özel harekat polisleri desteğindeki operasyonla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu çerçevede 2014-2015 yıllarında Karayazı ilçesi kırsalında silahlı faaliyet gösteren örgüt mensupları ile ilişkili ve irtibatlı olduğu, örgüt mensuplarını ikametinde barındırdığı ve kırsal alana eleman aktarımı faaliyetlerinde bulunduğu değerlendirilen F.İ. ilçede özel harekat polislerinin katılımıyla yapılan operasyonla yakalandı.

Gözaltında bulunan şüphelinin TEM Şube Müdürlüğündeki işlemleri devam ediyor.

Şüphelinin evindeki aramada 1 ruhsatsız otomatik av tüfeği, bu tüfeğe ait 53 fişek ve çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi.

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