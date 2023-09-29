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Erzurum’da ticari araç ile minibüsün çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

29.09.2023 07:39 | Son Güncelleme:
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Erzurum'un Horasan ilçesinde ticari araç ile minibüsün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Erzurum’da ticari araç ile minibüsün çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Mohammad Şhirşavar yönetimindeki 25 CC 1026 plakalı İran konsolosluğuna ait ticari araç, Ağrı-Erzurum kara yolunda Horasan İtfaiye Amirliği kavşağında Muhammed Kahraman idaresindeki 25 AAG 931 plakalı minibüsle çarpıştı.

Kazada, çarpışmanın etkisiyle araçlar refüje çıktı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile minibüsteki yolculardan Erhan Gül ve Canip Kahraman yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Horasan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Erzurum’da ticari araç ile minibüsün çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

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trafik kazası Erzurum ticari araç

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