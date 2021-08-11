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Erzurum'da tır ile çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

11.08.2021 21:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum'da tır ile çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

Erzurum'un Oltu ilçesinde tır ile çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Burhan Toksoy'un (37) kullandığı 34 BD 9457 plakalı otomobil, Oltu-Narman kara yolu Sütkans mevkisinde, karşı yönden gelen Nusret K. yönetiminde bulunan büyükbaş hayvan yüklü 21 SY 721 plakalı tır ile çarpıştı.

Kazada ağır yaralanan Toksoy, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Oltu Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Tır sürücüsü ise ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

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