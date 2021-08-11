Erzurum'da tır ile çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

Erzurum'un Oltu ilçesinde tır ile çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Burhan Toksoy'un (37) kullandığı 34 BD 9457 plakalı otomobil, Oltu-Narman kara yolu Sütkans mevkisinde, karşı yönden gelen Nusret K. yönetiminde bulunan büyükbaş hayvan yüklü 21 SY 721 plakalı tır ile çarpıştı.

Kazada ağır yaralanan Toksoy, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Oltu Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Tır sürücüsü ise ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz