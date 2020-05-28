YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Erzurum’da torpil operasyonu

Erzurum’da torpil operasyonu

ERZURUM HABERLERİ  | 28.05.2020 17:18 | Son Güncelleme

Erzurum’da polis ekipleri tarafından toptancılarda yapılan aramalarda 16 kutu 640 adet Feza ibareli torpil, 194 kutu 7 bin 640 adet çeşitli markalarda torpil adı verilen patlayıcı madde ele geçirildi.Alınan bilgilere göre, Yakutiye ilçesine bağlı Ali Paşa Mahallesi’nde istihbarat üzerine polis ekipleri tarafından toptancılarda yapılan aramada 16 kutu 640 adet Feza ibareli torpil, 194 kutu 7 bin 640 adet çeşitli markalarda torpil adı verilen patlayıcı madde ele geçirildi.Olayla ilgili K.T.

Erzurum’da torpil operasyonu

Erzurum’da polis ekipleri tarafından toptancılarda yapılan aramalarda 16 kutu 640 adet Feza ibareli torpil, 194 kutu 7 bin 640 adet çeşitli markalarda torpil adı verilen patlayıcı madde ele geçirildi.
Alınan bilgilere göre, Yakutiye ilçesine bağlı Ali Paşa Mahallesi’nde istihbarat üzerine polis ekipleri tarafından toptancılarda yapılan aramada 16 kutu 640 adet Feza ibareli torpil, 194 kutu 7 bin 640 adet çeşitli markalarda torpil adı verilen patlayıcı madde ele geçirildi.
Olayla ilgili K.T. ve O.K. isimle şahıslar gözaltına alınarak Gölbaşı Polis Merkezine intikal ettirildi.
Aramada ele geçirilen proteknik maddeler ise muhafaza altına alındı.

Erzurum’da torpil operasyonu

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Dedesi hediye etti! Gizemli taşı kasada saklıyor Dedesi hediye etti! Gizemli taşı kasada saklıyor
Dikkat! Cildinizde bu belirtileri görüyorsanız...Dikkat! Cildinizde bu belirtileri görüyorsanız...

En Çok Okunan Yerel Haberler

Malatya’da Covid-19 artmaya başladı

Malatya’da Covid-19 artmaya başladı

BBP’den CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’e tepki

BBP’den CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’e tepki

Sanko Okulları öğrencisi şiir yarışmasında üçüncü oldu

Sanko Okulları öğrencisi şiir yarışmasında üçüncü oldu

Kars’ta cadde ve kaldırımlar işgal altında

Kars’ta cadde ve kaldırımlar işgal altında

Sokağa çıkma kısıtlaması bitmesine rağmen kendisine ulaşılamayan adam evinde ölü bulundu

Sokağa çıkma kısıtlaması bitmesine rağmen kendisine ulaşılamayan adam evinde ölü bulundu

Şehir Hastanesi çevresinde Büyükşehir seferberliği

Şehir Hastanesi çevresinde Büyükşehir seferberliği

Erzurum Namaz Vakitleri 28 Mayıs Perşembe

İmsak
02:54
Sabah
04:43
Öğle
12:17
İkindi
16:13
Akşam
19:41
Yatsı
21:23

Erzurum Nöbetçi Eczaneler28 Mayıs Perşembe

Turgut Eczanesi
Palandoken
Çaykara Eczanesi
Yakutiye
Yoncalık Eczanesi
Yakutiye
Yayla Eczanesi
Aziziye
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Taşçı’dan Prof. Dr. Mustafa Karataş’ın açıklamalarına tepki

Taşçı’dan Prof. Dr. Mustafa Karataş’ın açıklamalarına tepki

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

ETB’den üyelerine “nefes kredisi” çağrısı

ETB’den üyelerine “nefes kredisi” çağrısı

Jawlıne dolgusu ile maskülen görünmeyin

Jawlıne dolgusu ile maskülen görünmeyin

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.