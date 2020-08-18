YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Erzurum’da Trafik Kazası: 1 ağır yaralı

Erzurum’da Trafik Kazası: 1 ağır yaralı

ERZURUM HABERLERİ  | 18.08.2020 15:20 | Son Güncelleme

Erzurum’un Köprüköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı.Edinilen bilgilere göre; kaza bugün öğle saatlerinde Erzurum’un Köprüköy ilçesinde yaşandı.

Erzurum’un Köprüköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı.
Edinilen bilgilere göre; kaza bugün öğle saatlerinde Erzurum’un Köprüköy ilçesinde yaşandı. Mehmet Nuri Balin yönetimindeki 71 AV 712 plakalı petrol yüklü tanker Erzurum’un Oltu İlçesine giderken Köprüköy ilçesine bağlı Yılanlı Mahalle mevkiinde Mehmet Nuri Akdağ yönetimindeki 25 AAC 602 plakalı minivan ile çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında Minivan sürücüsü Mehmet Nuri Akdağ, sıkıştığı araçtan itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkartıldı.
Ağır yaralanan Mehmet Nuri Akdağ, kaza yerine gelen ambulansla Erzurum Atatürk Üniversitesi hastanesine sevk edildi.
Jandarma ekiplerince olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Fenomen gelin adayı Hanife'nin bir de kardeşine bakın! Pozları sanal alemi sallıyor Fenomen gelin adayı Hanife'nin bir de kardeşine bakın! Pozları sanal alemi sallıyor
Öğrenciler sömestr tatilinin keyfini burada çıkaracakÖğrenciler sömestr tatilinin keyfini burada çıkaracak
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayserispor’da ayrılık

Kayserispor’da ayrılık

Kovid poliklinikleri ve servis sayıları artırıldı

Kovid poliklinikleri ve servis sayıları artırıldı

Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel görevine başladı

Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel görevine başladı

Elazığ’da ateş ettiği binada 5 kişiyi yaralayan şüpheli tutuklandı

Elazığ’da ateş ettiği binada 5 kişiyi yaralayan şüpheli tutuklandı

Akçakocalılar, katamarana yoğun ilgi gösteriyor

Akçakocalılar, katamarana yoğun ilgi gösteriyor

’’Emet sanayisi için atılan adımlar önemli’’

’’Emet sanayisi için atılan adımlar önemli’’

Erzurum Namaz Vakitleri 18 Ağustos Salı

İmsak
03:49
Sabah
05:23
Öğle
12:24
İkindi
16:10
Akşam
19:15
Yatsı
20:42

Erzurum Nöbetçi Eczaneler18 Ağustos Salı

Şafak Eczanesi
Palandoken
Kaplan Eczanesi
Yakutiye
Tuğçe Eczanesi
Yakutiye
Şenol Eczanesi
Aziziye
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Vali Memiş’ten Milli Atletlere cağ kebap ziyafeti

Vali Memiş’ten Milli Atletlere cağ kebap ziyafeti

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Tabip Odası’nda Dr. Engin Dönemi Başladı

Tabip Odası’nda Dr. Engin Dönemi Başladı

Burun estetiğinde 4 madde önemli

Burun estetiğinde 4 madde önemli

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.