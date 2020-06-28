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Erzurum’da trafik kazası: 3 yaralı

ERZURUM HABERLERİ  | 28.06.2020 13:18 | Son Güncelleme

Erzurum’un Tekman ilçesinde 17 kişiyi taşıyan kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

Erzurum’da trafik kazası: 3 yaralı

Erzurum’un Tekman ilçesinde 17 kişiyi taşıyan kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kaza da 3 kişi hafif yaralandı.
Alınan bilgilere göre, kaza bugün öğle saatlerinde Erzurum-Tekman karayolunda meydana geldi. Tekman Karlıca ilçesine seyir halinde olan kamyonetin sürücüsü aniden direksiyon hakimiyetini kaybetti. Şarampole yuvarlanan araçta şans eseri can kaybı yaşanmadı. Kazada hafif yaralanan 3 kişi ambulanslarla Şehit Piyade Çavuş Muhammet Binici Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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