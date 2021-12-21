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Erzurum'da trafik kazasına müdahale ederken başka bir aracın çarptığı polis yaralandı

21.12.2021 17:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum'da trafik kazasına müdahale ederken başka bir aracın çarptığı polis yaralandı

Erzurum'da hasarlı trafik kazasına müdahale etmek isteyen trafik polisi, yoldan geçen başka bir aracın çarpması sonucu yaralandı.

Kar ve tipinin etkili olduğu Pasinler-Erzurum kara yolunda meydana gelen hasarlı trafik kazasına müdahale edilmesi için bölgeye trafik ekipleri yönlendirildi.

M.Ü. idaresindeki 25 GA 344 plakalı otomobil, kar nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak önce ekip aracına, ardından da kaza yerinde bulunan polis memuru Feyzi Er'e çarptı.

Kazanın ardından ambulansla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırılan Er'in durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle kara yolunda trafik bir süre kontrollü sağlandı.

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