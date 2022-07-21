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Erzurum'da tüfekle kazara kendini vurduğu iddia edilen kadın öldü

21.07.2022 22:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum'da tüfekle kazara kendini vurduğu iddia edilen kadın öldü

Erzurum'da tüfekle kazara kendini vurduğu öne sürülen kadın yaşamını yitirdi.

İddiaya göre, Dadaşköy yol ayrımı havaalanı istikametindeki boş bir arazide tüfekle atış yapmaya çalışan E.G. (35) kazara kendini vurdu.

Yaralanan E.G'nin yanında bulunan M.G.U. ile A.U. olayın ardından 112 Acil Sağlık ekiplerine durumu haber verdi.

Olay yerine gelen ekiplerin ilk müdahalenin ardından Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan E.G, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması sürüyor.

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