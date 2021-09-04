YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Erzurum'da tünelde sele kapılan işçiyi arama çalışmaları devam ediyor

Erzurum'da tünelde sele kapılan işçiyi arama çalışmaları devam ediyor

04.09.2021 13:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum'da tünelde sele kapılan işçiyi arama çalışmaları devam ediyor

Erzurum'un İspir ilçesinde 29 gün önce tünelde sele kapılan işçi Mustafa Aksöyek'i arama çalışmaları sürüyor.

Çamlıkaya Mahallesi'nde inşaat halindeki hidroelektrik santralini (HES) sel bastığı sırada tünelde çalışırken kaybolan işçi Aksöyek'i (39) bulmak için jandarma, itfaiye, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince başlatılan arama çalışmaları, bölgede aralıklarla etkili olan yağış ve olumsuz hava koşullarına rağmen devam ediyor.

Çalışmalara çevre illerden AFAD görevlilerinin yanı sıra Erzurum AFAD'a bağlı dalgıçlar, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ile Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ve maden şirketlerinden ekipler ile belediyelere ait iş makineleri de destek veriyor.

Ekipler, iki grup halinde toplam uzunluğu 1000 metre olan tünelin 4 metre yüksekliğinde ve yaklaşık 400 metre uzunluğundaki eğimli bölümünde biriken su ve balçığı tahliye ettikten sonra çamur birikintilerini titizlikle gözden geçiriyor.

Bölgede bir süre önce etkili olan yağış nedeniyle tünelde biriken suyu tahliye etmeye çalışan ekipler, gece ve gündüz süren çalışmaları neticesinde eğimli tünelin son bölümüne yaklaştı.

İspir'in Çamlıkaya Mahallesi'nde 6 Ağustos'ta akşam saatlerinde etkili olan sağanakta, bölgede yapımı devam eden HES tünelinde çalışan Mustafa Aksöyek sele kapılmıştı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kocasının rızası olmadan yaptığı şey boşanma sebebi sayıldıKocasının rızası olmadan yaptığı şey boşanma sebebi sayıldı
Hepimizin kâbusu! "Daha öldürücü olabilir"Hepimizin kâbusu! "Daha öldürücü olabilir"
Erzurum'da Kovid-19'dan vefat edenlerin çoğu aşısız ya da eksik aşı yaptıranlarErzurum'da Kovid-19'dan vefat edenlerin çoğu aşısız ya da eksik aşı yaptıranlar

Erzurum Namaz Vakitleri 5 Eylül Pazar

İmsak
04:12
Sabah
05:39
Öğle
12:19
İkindi
15:56
Akşam
18:48
Yatsı
20:09

Erzurum Nöbetçi Eczaneler 5 Eylül Pazar

Filiz Eczanesi
Palandoken
Sağlam Eczanesi
Yakutiye
Mumcu Eczanesi
Yakutiye
Yağmur Eczanesi
Aziziye
Tümünü Göster
Erzurum ECZANELER
Erzurum ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Trabzon'da 3 kızını tabancayla vurarak öldüren baba, olay anını hatırlamadığını iddia etti

Trabzon'da 3 kızını tabancayla vurarak öldüren baba, olay anını hatırlamadığını iddia etti

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Yeni Malatyaspor, Beşiktaş karşılaşmasının hazırlıklarına başladı

Yeni Malatyaspor, Beşiktaş karşılaşmasının hazırlıklarına başladı

Hatayspor Hentbol Takımı, basına tanıtıldı

Hatayspor Hentbol Takımı, basına tanıtıldı

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'dan ses ve görüntü kaydı açıklaması:

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'dan ses ve görüntü kaydı açıklaması:

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.