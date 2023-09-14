Erzurum'da Türkiye 1. Gıda Mikrobiyolojisi Kongresi başladı

Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde Nene Hatun Kültür Merkezi Ana Salonu'nda gerçekleştirilen kongreye, çeşitli üniversitelerden akademisyenler, özel sektör temsilcileri ile öğrenciler katıldı.

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Çetin, AA muhabirine, kongrenin, gıda mikrobiyolojisi alanında faaliyet gösteren akademisyenler ve ilgili kişilerle, gıda mikrobiyolojisinin sorunları ve çözümleri için düzenlendiğini söyledi.

Çetin, kongrenin verimli geçtiğini ifade ederek, "Bilimsel, ekonomik ve resmi işlemleri beraberce çözdürmeye çalışıyoruz. Kongredeki amacımız, gıda mikrobiyolojisi özelinde Tarım Orman Bakanlığı başta olmak üzere konuyla ilgisi olup çalışan, akademisyenler, bürokratlarımız, öğrencilerimiz ve özellikle özel sektörümüzü bir araya getirilerek mevcut ortamda bilgi alışverişi yapabilmelerini, kendi sorun ve çözüm önerilerini beraber tartışabileceği bir ortam oluşturmak." diye konuştu.

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Kimya-Metalurji Fakültesi, Gıda Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muhammet Arıcı ise 6 aydır kongreye hazırlandıklarını, gıda mitolojisinin, insan hayatı ve gıdalar için çok önemli bir alan olduğunu belirtti.

Kongrenin yararlı olmasını dileyen Arıcı, "Biz de buradaki hocalarımızla anlaştık. Araya deprem girdiği için biraz gecikti ama 6 ay içerisinde küçümsenemeyecek bir efor sarf ettik. Kongrenin ülkemize, insanlığa ve bilim alanına faydalı olacağını düşünüyoruz. Kongredeki çıktıların, gıda mitolojisi mevzuatına da katkı sağlayacağı düşünülüyor. Pandemiden dolayı bu kongreler yapılamadı. Artık normalleşip bu kongreleri seri şekilde yapalım diyoruz. Kongreden en çok beklediğimiz, ümit ettiğimiz işbirliklerinin ve fikirlerin yeniden canlandırılmasıdır." dedi.

Öte yandan kongrede, YTÜ Teknoloji ve Transfer Ofisiyle geliştirilen doğal probiyotikli noodle tanıtıldı.

Ürünü tanıtan YTÜ Kimya-Metalurji Fakültesi Gıda Mühendisliği Öğretim Üyesi Enes Dertli, son dönemlerde geleneksel ve fonksiyonel gıdaların önemli bir konu olduğunu belirterek, ülkede sürekli yeni fonksiyonel gıdalar geliştirildiğini anlattı.

Dertli, "İnsan sağlığına yararlı bir ürün geliştirdik. Gençler çok fazla tüketiyor ve gençlerin sağlığı bizim için çok önemli. O yüzden onları sağlığı noktasında önemli bir iş yaptığımızı düşünüyoruz." dedi.

Akademisyenlerin sunumlarıyla devam edecek kongre, 16 Eylül'de sona erecek.

