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Erzurum'da üniversite öğrencilerinin Kış Sporları Kampı başladı

30.01.2023 13:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kış kampına 36 ilden katılan yaklaşık 120 öğrenci, 5 gün boyunca uygulamalı kayak ile curling eğitimi alacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından üniversite öğrencilerine yönelik düzenlenen Kış Sporları Kampı, Erzurum'da başladı.

Sporcu Kamp Eğitim Merkezi'nde, "Farklı alanlar, yeni insanlar, tematik kış kamplarında" sloganıyla düzenlenen kamp 5 gün sürecek.

Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürü Recep Ali Er, eğitim merkezindeki açılış programında yaptığı konuşmada, öğrencileri yarınlara hazırlamak adına önemli gayret ve özveriyle çalıştıklarını söyledi.

Türkiye'nin 15 ilinde gerçekleştirilen tematik kamplarda öğrencileri farklı kişilerle buluşturarak çalışmalara başladıklarını belirten Er, şöyle konuştu:

"800'den fazla yurtta, 850 bine yakın kapasiteyle, sembolik yurt fiyatıyla, öğrencilere konforlu yurt hayatını sunmanın yanında eğitimlerine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Gelecekte hayatlarına kazanım elde edebilmeleri adına sportif, kültürel, eğitim ve değişik alanlarda eğitim faaliyetleri yürütmekteyiz. Bunlar değişik kursla ve atölyeler ile tematik kış kamplarıdır. Tematik kış kamplarında öğrencilerimizden çok güzel veriler aldığımızı biliyorum. 36 ilden yaklaşık 120 öğrencimiz burada 5 gün boyunca çok güzel kazanımlar elde edecekler. Öğrencilerimizin kış sporuyla özdeşleşmiş ilimizde olmalarından çok büyük zevk alacaklarını düşünüyorum."

Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk ise Erzurum'un kış sporlarının ve olimpiyatların yapıldığı şehir olduğuna işaret ederek, "Umuyorum ki 7.'sini düzenlemiş olduğumuz kış kamplarında güzel vakit geçirip, kendi aranızda farklı illerde ve alanlarda eğitim gören gençlerimiz olarak bu kamp döneminde de birçok kazanıma, bilgiye, eğitime ve öğrenime tanık olacaksınız ve bu sayede de kış sporlarını tanıma fırsatınız olacak." ifadelerini kullandı.

Milli sürat pateni sporcusu Furkan Akar'ın spora başlaması, elde ettiği başarılar ve hedeflerinden bahsettiği programda, spor spikeri Erdoğan Arıkan'da söyleşi yaptı.

Kış kampına 36 ilden katılan yaklaşık 120 öğrenci, 5 gün boyunca uygulamalı kayak ile curling eğitimi alacak. Katılımcılar ayrıca gezi ve bilgi yarışmaları gibi çeşitli aktivitelerle eğlenceli zaman geçirecek.

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