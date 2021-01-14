YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Erzurum’da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Erzurum’da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

14.01.2021 16:34 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Erzurum’da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Erzurum Pasinler Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 4 ayrı adrese yapılan operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken gözaltına alınan 2 kişiden 1’i tutuklandı.Pasinler Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Erzurum İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti suçunu işledikleri tespit edilen 7 şüpheli şahsa yönelik 4 ayrı adrese operasyon düzenlendi.

Erzurum Pasinler Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 4 ayrı adrese yapılan operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken gözaltına alınan 2 kişiden 1’i tutuklandı.
Pasinler Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Erzurum İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti suçunu işledikleri tespit edilen 7 şüpheli şahsa yönelik 4 ayrı adrese operasyon düzenlendi. Evlerde yapılan aramalarda 13 adet uyuşturucu hap, 20,05 gr kubar esrar, 1 adet uyuşturucu içme aparatı (pipe), 1 adet kurusıkı tabanca ve 11 adet tabanca mermisi, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ve 47 adet av tüfeği fişeği ve dijital materyaller ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 1 şahıs adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 1 şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, “Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması ile uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin arzıyla mücadelesi maksadıyla; ilgili mevzuatın verdiği yetki ve sorumluluk çerçevesinde emniyet ve asayiş görevlerinin yerine getirilmesine azim ve kararlılık ile devam edilmektedir” denildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER'Koronavirüs başka hastalık bıraktı''Koronavirüs başka hastalık bıraktı'
Dikkat! Cildinizde bu belirtileri görüyorsanız...Dikkat! Cildinizde bu belirtileri görüyorsanız...

Erzurum Namaz Vakitleri 14 Ocak Perşembe

İmsak
05:59
Sabah
07:28
Öğle
12:29
İkindi
14:58
Akşam
17:20
Yatsı
18:43

Erzurum Nöbetçi Eczaneler14 Ocak Perşembe

Evren Eczanesi
Palandoken
Turan Eczanesi
Palandoken
Dogu Eczanesi
Yakutiye
İnci Eczanesi 24.00'A Kadar Açık
Aziziye
Öznur Eczanesi 24.00'A Kadar Açık
Aziziye
Şifa Eczanesi
Hinis
Hılal Eczanesi
Horasan
Tümünü Göster
Erzurum ECZANELER
Erzurum ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Türkiye'de Kovid-19 kaynaklı günlük hasta sayısı 1000'in altına indi

Türkiye'de Kovid-19 kaynaklı günlük hasta sayısı 1000'in altına indi

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Ziraat Türkiye Kupası mesaisi

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Ziraat Türkiye Kupası mesaisi

Kocaeli’de 13 bin 660 adet makaron ele geçirildi

Kocaeli’de 13 bin 660 adet makaron ele geçirildi

Kayserispor’a eski başkandan destek

Kayserispor’a eski başkandan destek

Diğer Haberler

Şiddetli rüzgar ahırın çatısını uçurdu

Şiddetli rüzgar ahırın çatısını uçurdu

Hayrunnisa’ya kedi sürprizi

Hayrunnisa’ya kedi sürprizi

Hayrunnisa’ya kedi sürprizi

Hayrunnisa’ya kedi sürprizi

1001 Hatimlere İmam Hatip öğrencilerinden büyük destek

1001 Hatimlere İmam Hatip öğrencilerinden büyük destek

İlk Korona aşısını Başhekim Karasu vuruldu

İlk Korona aşısını Başhekim Karasu vuruldu

Aydemir: Dadaşlar Cumhurbaşkanımıza vefada tek yürek

Aydemir: Dadaşlar Cumhurbaşkanımıza vefada tek yürek

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.