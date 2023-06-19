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Erzurum’da uyuşturucu operasyonu

19.06.2023 09:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum polisi tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 350,76 gram metamfetamin ele geçirildi.

Erzurum’da uyuşturucu operasyonu

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce narkotik madde ile mücadele kapsamında uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan operasyonla ilgili yapılan açıklamada, “Birlikte hareket ettikleri değerlendirilen iki araç durdurulmuş, araçlar içerisinde bulunan üç şahsın yapılan üst ve araç aramalarında 350,76 gram metamfetamin ve bu suçtan elde edildiği değerlendirilen 6 bin 480 Türk Lirası ele geçirilmiş, araçlarda bulunan Ömer A. , Celal Z. ve Abdülhakim C. isimli şahıslar gözaltına alınmış, adli mercilere sevk edilen şahısların tamamı tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir.” denildi.

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