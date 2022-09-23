Erzurum'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı

Erzurum'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında yaptıkları istihbarat çalışmaları sonucu, Yakutiye ilçesindeki bir çiftlik evine operasyon düzenledi.

Evdeki aramada, hassas terazinin yanı sıra 4 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.S'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.



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