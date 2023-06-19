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Erzurum'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

19.06.2023 10:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenledi.

Birlikte hareket ettiği değerlendirilen iki aracı durduran ekipler, araç ve şüphelilerin üst aramasında 350,76 gram sentetik uyuşturucu ve bu suçtan elde edildiği değerlendirilen 6 bin 480 lira ele geçirdi.

Konuyla ilgili Ömer A, Celal Z. ile Abdülhakim C. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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