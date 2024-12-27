Erzurum'da üzerine buz kütlesi düşerek hayatını kaybeden üniversite öğrencisi için taziye mesajı

Prof. Dr. Hacımüftüoğlu, sosyal medya hesabından, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü 3. Sınıf öğrencisi Arif Talat Algın (22) için paylaşımda bulundu.

Taziye dileklerini sunan Hacımüftüoğlu, "Elim bir kaza sonucu hayatını kaybeden Edebiyat Fakültesi öğrencimiz Arif Talat Algın kardeşimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, sevenlerine ve tüm Atatürk Üniversitesi camiasına başsağlığı ve sabırlar dilerim. Evladımızın ruhu şad, mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Lalapaşa Mahallesi 1. Sümbül Sokak'ta 24 Aralık'ta gece saatlerinde Arif Talat Algın'ın üzerine önünde yürüdüğü binanın çatısından buz ve kar kütleleri düşmüştü.

Ağır yaralanan Algın, kaldırıldığı Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinde yaşamını yitirmişti.

Gencin üzerine kar ve buz kütlelerinin düştüğü anlar güvenlik kamerasınca görüntülenmişti.