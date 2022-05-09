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Erzurum'da valizinde esrar yakalanan yolcu tutuklandı

09.05.2022 12:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum'da valizinde esrar yakalanan yolcu tutuklandı

Erzurum'da otobüsle seyahat eden ve valizinde esrar yakalanan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Erzurum-Erzincan kara yolu üzerinde batı illerine uyuşturucu madde nakli yapan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Şüpheli araç ve şahıs analiz çalışmalarının ardından Kahramanmaraş-Hopa seferini yapan yolcu otobüsünü durduran ekipler, otobüsün bagaj bölümünde narkotik madde arama köpeği Eris ile arama yaptı.

Eris'in tepki verdiği valizde yapılan aramada, 2 parça halinde 1 kilo 840 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan valizin sahibi Sezer A. işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

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