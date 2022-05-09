Erzurum'da valizinde esrar yakalanan yolcu tutuklandı

Erzurum'da otobüsle seyahat eden ve valizinde esrar yakalanan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Erzurum-Erzincan kara yolu üzerinde batı illerine uyuşturucu madde nakli yapan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Şüpheli araç ve şahıs analiz çalışmalarının ardından Kahramanmaraş-Hopa seferini yapan yolcu otobüsünü durduran ekipler, otobüsün bagaj bölümünde narkotik madde arama köpeği Eris ile arama yaptı.

Eris'in tepki verdiği valizde yapılan aramada, 2 parça halinde 1 kilo 840 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan valizin sahibi Sezer A. işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.



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