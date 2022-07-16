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Erzurum'da vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla 15 Temmuz şehitlerini andı

16.07.2022 01:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vali Okay Memiş: - "15 Temmuz'da vatandaşlarımız, dayanışmanın en onurlu ve en bariz örneğini göstererek bu birlik ve beraberliğin bozulmayacağını, vatanın parçalanamayacağını bir kez daha şer odaklarına göstermiş ve gereken dersi vermiştir"

Erzurum'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle şehitleri anma etkinliği düzenlendi.

Kentin en işlek yerlerinden Cumhuriyet Caddesi'ni ellerinde Türk bayraklarıyla dolduran vatandaşlar, 15 Temmuz şehitlerini dualarla andı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ulusa sesleniş konuşmasının izletildiği programda, Kur'an-ı Kerim okundu, tekbirler getirildi.

Vali Okay Memiş, burada yaptığı konuşmada, 15 Temmuz günü milletin onurlu duruşunun takdire şayan olduğunu söyledi.

Türk milletinin vatan sevgisini her şeyden daha üstün tuttuğuna işaret eden Memiş, şöyle konuştu:

"Bağımsız ve özgür yaşama gayesinden hiçbir zaman taviz vermeyen Türk milleti, kahramanlık ve başarılarıyla tarihin akışını değiştiren yüce bir millettir. Tankların önüne yatan, bedenlerini bu vatan için siper eden, canlarını milli değerler için feda eden şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimizin bıraktığı onurlu mirası gelecek nesillere aktarmak hepimiz için milli ve vicdani bir görevdir. 15 Temmuz'da vatandaşlarımız, dayanışmanın en onurlu ve en bariz örneğini göstererek bu birlik ve beraberliğin bozulmayacağını, vatanın parçalanamayacağını bir kez daha şer odaklarına göstermiş ve gereken dersi vermiştir."

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de 15 Temmuz'un Türk demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçtiğini anlatarak, "Yıllarca dini değerlerimiz üzerinden beslenen ve hain emellerini din kisvesiyle gizleyen, emperyalist güçlerle iş birliği yapan FETÖ ve yandaşları, 15 Temmuz'da Türkiye'yi işgale kalkıştı ve ülkemizi bölünmenin eşiğine getirdi. Gerçek yüzünü hizmet maskesiyle saklamaya çalışan bu yapı gözünü öyle kararttı ki cemaat kavramını cinayet ile eş tutacak kadar canileşti." diye konuştu.

Günün anısına düzenlenen "15 Temmuz Şehitlerini Anma Sancak Koşusu"na katılan milli sporcuların getirdiği sancak Vali Memiş'e verildi.

Programa AK Parti Erzurum milletvekilleri Recep Akdağ ve Selami Altınok, eski AK Parti Milletvekilleri Mustafa Ilıcalı ve Orhan Deligöz, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Erhan Uzun, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Mehmet Çimen, İl Jandarma Komutanı Albay İlker Şimşek, İl Emniyet Müdürü Levent Tuncer, AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, MHP İl Başkanı Naim Karataş, ilçe belediye başkanları, şehit yakınları ile gaziler, kurum yetkilileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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