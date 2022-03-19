YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Erzurum'da vatandaşlar ve çocuklar Kızak Festivali ile eğlendi

Erzurum'da vatandaşlar ve çocuklar Kızak Festivali ile eğlendi

19.03.2022 15:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum'da vatandaşlar ve çocuklar Kızak Festivali ile eğlendi

Erzurum’un Şenkaya ilçesinde düzenlenen "Kızak Festivali"nde vatandaşlar çocuklarıyla eğlenceli zaman geçirdi.

Şenkaya Belediyesinin Şirankes Mesire Alanı'nda yapılan festivale, vatandaşlar ve çocuklar kızaklarıyla katıldı.

Soğuk havaya aldırış etmeden müzik eşliğinde kızakla kayan aileler ile çocukları, doyasıyla eğlendi.

Festivalde ayrıca katılımcılara çorba, haşlanmış patates ve çay ikram edildi.

Belediye Başkanı Yavuz Bedir, AA muhabirine, ilçenin coğrafi güzelliklerini kar yağışıyla fırsata çevirdiklerini söyledi.

Festivale katılan çocuklar ile gençlerin güzel zaman geçirmesi adına her türlü ayrıntıyı düşündüklerini belirten Bedir, "Sadece küçükler değil, büyükler de burada karın keyfini kızakla kayarak çıkardı. İlçede sosyal alanlarımızın sayısı az ama yine de kendi coğrafyamızın güzellikleriyle halkımıza farklı bir sosyal etkinlik düzenlemiş olduk.” diye konuştu.

Bedir, ilçenin tanıtımını yapmaya yönelik zaman zaman benzer organizasyonlar gerçekleştireceklerini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Erzurum'da yetiştirilecek bitkiler, ilaç ve kozmetik sanayisine kazandırılacakErzurum'da yetiştirilecek bitkiler, ilaç ve kozmetik sanayisine kazandırılacak
İzmir'de iki kardeş arasındaki bıçaklı kavgada bir kişi öldüİzmir'de iki kardeş arasındaki bıçaklı kavgada bir kişi öldü
Türkiye'nin en az yağış alan bölgelerinden Konya Ovası'nda kar bereketi yaşanıyorTürkiye'nin en az yağış alan bölgelerinden Konya Ovası'nda kar bereketi yaşanıyor
Anahtar Kelimeler:
Erzurum

Erzurum Namaz Vakitleri 19 Mart Cumartesi

İmsak
04:50
Sabah
06:14
Öğle
12:28
İkindi
15:51
Akşam
18:32
Yatsı
19:50

Erzurum Nöbetçi Eczaneler19 Mart Cumartesi

Nuran Eczanesi
Palandoken
Şüheda Eczanesi
Yakutiye
Tuğçe Eczanesi
Yakutiye
Çamlıca Eczanesi
Aziziye
Tümünü Göster
Erzurum ECZANELER
Erzurum ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Anında açar tek yapmanız gereken koklamak!

Anında açar tek yapmanız gereken koklamak!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Fiyatı, kamerası ve performansı ile fark yaratıyor!

Fiyatı, kamerası ve performansı ile fark yaratıyor!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

'Göbek pozitifliği' diyerek duştan paylaştı

'Göbek pozitifliği' diyerek duştan paylaştı

Sağlığına ve değerlerine dikkat edenlerin tercihi

Sağlığına ve değerlerine dikkat edenlerin tercihi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.