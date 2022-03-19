Erzurum'da vatandaşlar ve çocuklar Kızak Festivali ile eğlendi

Erzurum’un Şenkaya ilçesinde düzenlenen "Kızak Festivali"nde vatandaşlar çocuklarıyla eğlenceli zaman geçirdi.

Şenkaya Belediyesinin Şirankes Mesire Alanı'nda yapılan festivale, vatandaşlar ve çocuklar kızaklarıyla katıldı.

Soğuk havaya aldırış etmeden müzik eşliğinde kızakla kayan aileler ile çocukları, doyasıyla eğlendi.

Festivalde ayrıca katılımcılara çorba, haşlanmış patates ve çay ikram edildi.

Belediye Başkanı Yavuz Bedir, AA muhabirine, ilçenin coğrafi güzelliklerini kar yağışıyla fırsata çevirdiklerini söyledi.

Festivale katılan çocuklar ile gençlerin güzel zaman geçirmesi adına her türlü ayrıntıyı düşündüklerini belirten Bedir, "Sadece küçükler değil, büyükler de burada karın keyfini kızakla kayarak çıkardı. İlçede sosyal alanlarımızın sayısı az ama yine de kendi coğrafyamızın güzellikleriyle halkımıza farklı bir sosyal etkinlik düzenlemiş olduk.” diye konuştu.

Bedir, ilçenin tanıtımını yapmaya yönelik zaman zaman benzer organizasyonlar gerçekleştireceklerini sözlerine ekledi.

