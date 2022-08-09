Erzurum'da yaban keçileri görüntülendi

Erzurum'un Şenkaya ilçesinde, koruma altına alınan yaban keçileri görüntülendi.
İlçenin Nişantaşı Mahallesi'ndeki bir alanda, nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altına alınan ve avlanması yasak olan yaban keçilerine rastlandı.
Yaban keçileri, kayalıklarda sürü halinde gezerken cep telefonuyla kaydedildi. İzlendiklerini fark eden keçiler daha sonra kayalıklara tırmanıp gözden kayboldu.
Hüseyin Çavga, AA muhabirine, yaylaya çıkarken kayalıklarda gezen keçileri görünce heyecanlandıklarını belirterek, "Keçiler çok güzel, yaban hayatının korunması ve gözlenmesi gerekiyor." dedi.
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