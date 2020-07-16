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Erzurum'da yakalanan 2 terörist adliyeye sevk edildi

ERZURUM HABERLERİ  | 16.07.2020 12:28 | Son Güncelleme

Erzurum'da yakalanan 2 terörist adliyeye sevk edildi

Erzurum Şenkaya ilçesi kırsalındaki operasyonda yakalanan ve örgütün sözde Karadeniz Grubu'nda bulunduğu tespit edilen 2 terörist, adliyeye sevk edildi.

Şenkaya ilçesinde JÖH ve PÖH timleriyle yürütülen operasyonda yakalanan "Deniz" kod adlı Ender Yalçın ve İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar Listesi'nde "gri" kategoride aranan "Sipan" kod adlı Adem Çallar'ın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen 2 terörist, ardından adliyeye getirildi.

Adliye binası çevresinde polis ekiplerince geniş güvenlik önlemi alındı.

- Olayın geçmişi

Erzurum'un Şenkaya ilçesinde, 11 Temmuzda İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda çıkan çatışmada, gri kategoride aranan "Hejar" kod adlı Halis Eroğlu etkisiz hale getirilmişti.

Operasyonun devamında 12 Temmuz'da güvenlik güçlerinin sık ormanlık içerisinde yaptığı aramada sözde Karadeniz Grubu üyesi olduğu ve Karadeniz Bölgesi'ne sızma girişiminde bulunmak isteyen "Deniz" kod adlı Ender Yalçın ve "gri" kategoride aranan "Sipan" kod adlı Adem Çallar, saklandıkları sığınak içerisinde sağ olarak yakalanmıştı.

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