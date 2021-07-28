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Erzurum'da yapımı süren Esenyamaç Göleti'nin yüzde 90'ı tamamlandı

28.07.2021 11:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum'da yapımı süren Esenyamaç Göleti'nin yüzde 90'ı tamamlandı

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce Erzurum'un Oltu ilçesinde yapımı sürdürülen Esenyamaç Göleti'nin yüzde 90'ı bitirildi.

DSİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kentte gerçekleştirilen yatırımlarla toprakların suyla buluşturulması, taşkın riskinin azaltılması ve vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin edilmesi çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğü belirtildi.

Erzurum ve ilçelerinde son dönemde inşa edilen su yapılarının artmasının bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynadığına işaret edilen açıklamada, "DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyuyoruz. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Esenyamaç Göleti'nin de 410 dekar zirai arazinin sulanmasına hizmet edeceğini belirtti.

Göletin fiziki yapısı hakkında bilgi veren Yıldız, şunları kaydetti:

"Beton ağırlıklı gövde tipinde inşa edilen gölette bugüne kadar yol, batardo, cebri boru imalatları ile gövdede yaklaşık 5 bin 500 metreküp beton imalatı tamamlanarak yüzde 90 seviyesinde gerçekleşme sağlandı. 2021 sonunda su tutmayı hedeflediğimiz gölette, vana imalatları, dolusavak düşü havuzu imalatları ve kret üzeri korkuluk imalatlarına devam edilmektedir. Temelden yüksekliği 17 metre ve su depolama kapasitesi 0,11 milyon metreküp olan göletin tamamlanmasıyla ülke ekonomisine ciddi katkı sağlaması hedeflenmektedir."

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