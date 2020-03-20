Erzurum’da yaşlılara evde bakım projesi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş, 18-24 Mart tarihleri arasında düzenlenen yaşlılar haftasında farkındalık oluşturmanın önemine değinerek, Erzurum’da devam eden Yaşlılara Evde Bakım Projesiyle ilgili bilgi verdi.

İlbaş, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Erzurum İl Müdürlüğünce hazırladığı Darülaceze Vakfının desteklediği Yaşlılara Evde Bakım Projesi kapsamında hanelere 700 ziyaret düzenlenerek, yaşlılara ev temizliği ve öz bakım yapıldığını ifade ederek, proje kapsamında 6 kişilik yaşlı yaşam evi kurulduğunu anımsattı.

2018 yılında hayata geçen projenin 2020 yılında üçüncü etabının başladığını belirten İlbaş, Erzurum’da yaşayan yaşlı, engelli ve bakıma muhtaç bireye evde bakım hizmeti verildiğini ifade etti.

Projenin Erzurum ilinde 3 merkez ilçede uygulandığını belirten İlbaş, " Erzurum’da yaşayan, 60 yaş ve üzerinde olan yaşlı ve bakıma muhtaç bireyler belirlendi. Odak grubun belirlenmesi sürecinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, mahalle muhtarı, aile hekimi ve müftülüklere bağlı cami görevlilerinden destek alındı. Proje süresince istihdam edilen temizlik personelleri vasıtasıyla odak gruba yönelik öz bakım ve hane temizlik çalışmaları yapılıyor. Projemiz yaşlılarımızın beğenisini topladı, yaşlılarımızın memnuniyeti ve duaları bizleri mutlu ediyor, projemiz kapsamında ayrıca Yaşlı Yaşam Evi kurularak, bakıma muhtaç yaşlılarımıza şubat ayından itibaren hizmet verilmeye başlandı. Projemizin hayata geçmesine katkı sağlayan Darulaceze Vakfı ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz öncülüğünde Erzurum Valiliğimizin koordinatörlüğünde böylesine önemli projeleri hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

İlbaş, 2018 yılında başlayan projeyle Erzurum’daki 75 haneye hizmet verildiğini belirterek, projenin Corana virüs konusunda alınan tedbirler dolayısıyla Nisan ayı başına kadar durdurulduğunu söyledi.

İlbaş, tüm yaşlıların yaşlılar haftasını kutlayarak şunları ifade etti:

“Yaşlılarımız dün ile bugün arasında köprü kuran, kültürümüzü ve değerlerimizi yarınlara taşımamızı sağlayan en değerli varlıklarımızdır. Bugünümüzü borçlu olduğumuz büyüklerimize sahip çıkmak, korumak hepimizin asli görevlerinin başında gelmektedir. Yaşlılarımız, dünün gençleri, bugünün yaşlıları olarak hayatımızda ve gönlümüzde özel bir yere sahiptirler. Onlara hassasiyetle yaklaşmak, toplumda hak ettikleri yeri almalarını sağlamak en temel sorumluluklarımızdandır. Bu duygu ve düşüncelerle yaşlılarımızın bu önemli haftasını en içten dileklerimle kutluyor, tüm yaşlılarımıza sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”

