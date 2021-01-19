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Erzurum'da yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 ölü

19.01.2021 00:21 | Son Güncelleme:
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Erzurum'da yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 ölü

Erzurum'un Horasan ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu aynı aileden biri çocuk, 3 kişi öldü.

Kars'tan Erzurum'a hamile eşini muayene için getirdikten sonra görev yeri Sarıkamış'a dönen uzman çavuş Asil Koca (25) idaresindeki 06 BDH 909 plakalı otomobil, Kars-Sarıkamış kara yolunda sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen Turgutreis firmasına ait 34 TR 7316 plakalı yolcu otobüsü ile çarpıştı.

Kazada, Koca ve otomobildeki eşi Pakize Koca (27) ile çocukları Toprak Ege Koca (4) hayatını kaybetti.

Cenazeler kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Horasan İlçe Hastanesi'ne kaldırıldı.

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